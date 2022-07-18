Огородники рассказали, какие дорожки лучше сделать между грядками

Конечно, проще всего просто оставить между грядками земляные тропинки, но это не эстетично, а во время дождя или полива дорожки станут грязными и скользкими.

Во-первых, дорожки должны быть надежными и выдерживать как минимум вес человека.

Во-вторых, очень важно, чтобы настилы не скользили даже после дождей.

Ну и, в-третьих, будет очень удобно, если вы сможете при необходимости перемещать настилы. Это важно, например, если вы обрабатываете почву мотоблоком. В этом случае будет достаточно убрать настилы до весны, а затем разложить вновь.

Варианты дорожек:

За годы огородной практики садоводы придумали множество способов, как укрепить тропинки между грядками. Вот самые популярные из них.

Эта несложная конструкция состоит из поперечных брусьев и досок. К положительным моментам этого варианта можно отнести:

Служит достаточно долго. Особенно если укрепить специальным составом.

Неструганные доски не будут скользить даже после дождя.

Это довольно прочная конструкция и выдерживает большую нагрузку.

Простота сборки. Такой настил можно сделать без специальных навыков и оборудования.

А вот несколько отрицательных моментов:

Под досками остаются пустоты, которые зарастают сорняками и заселяются вредными насекомыми.

На покупку досок придется раскошелиться.

Ее изготавливают из материала, которым прежде покрывали беговые дорожки. У этого варианта есть немало плюсов:

Сделана из легкого материала.

Не скользкая.

Не утопает в грунте.

Соединяется с помощью шипов и пазов.

Но есть и некоторые недостатки:

Еще более дорогой по сравнению с деревом вариант.

Можно купить только в больших строительных супермаркетах.

Пластиковая плитка:

Так же, как и в предыдущем случае, состоит из секций, которые соединяются специальными замками. Бортики не позволяют земле попадать на поверхность дорожки, а структура поверхности не дает ей скользить.

Достоинства:

Прослужит долго.

Легко собирается.

Минусы:

Дорого.

Встречается только в крупных магазинах.

Перед укладкой нужно выровнять поверхность и оборудовать дренаж.

Тротуарная плитка:

Если вам не нужно перемещать дорожку, то это очень долговечный и красивый вариант. Перед укладкой поверхность придется выровнять, а саму плитку уплотнить киянкой. Благодаря тому, что она состоит из довольно тяжелых брусков, дорожка будет лежать плотно даже в дождь. Такая дорожка легко выдерживает любые превратности погоды.

Правда, если вам понадобится перенести тротуар, то это будет проблематично. Да и укладка потребует уже определенных навыков и наличия инструментов. Это прекрасный вариант для сада, а вот в огороде тротуарная плитка может осложнить жизнь.

Плоский шифер:

Этот материал чаще всего используют, чтобы укрепить боковины грядок, но и для дорожек они подойдут. Они прекрасно лежат, не проваливаются, не портятся от жары и холодов, не скользят после дождей.

К минусам этого варианта можно отнести:

Материал достаточно хрупкий, если по нему ударить. В то время как давление выдерживает неплохо.

Не самый экологичный вариант из-за наличия в составе асбеста.