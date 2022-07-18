Огородники рассказали, какие дорожки лучше сделать между грядками
Конечно, проще всего просто оставить между грядками земляные тропинки, но это не эстетично, а во время дождя или полива дорожки станут грязными и скользкими.
Во-первых, дорожки должны быть надежными и выдерживать как минимум вес человека.
Во-вторых, очень важно, чтобы настилы не скользили даже после дождей.
Ну и, в-третьих, будет очень удобно, если вы сможете при необходимости перемещать настилы. Это важно, например, если вы обрабатываете почву мотоблоком. В этом случае будет достаточно убрать настилы до весны, а затем разложить вновь.
Варианты дорожек:
За годы огородной практики садоводы придумали множество способов, как укрепить тропинки между грядками. Вот самые популярные из них.
Эта несложная конструкция состоит из поперечных брусьев и досок. К положительным моментам этого варианта можно отнести:
Служит достаточно долго. Особенно если укрепить специальным составом.
Неструганные доски не будут скользить даже после дождя.
Это довольно прочная конструкция и выдерживает большую нагрузку.
Простота сборки. Такой настил можно сделать без специальных навыков и оборудования.
А вот несколько отрицательных моментов:
Под досками остаются пустоты, которые зарастают сорняками и заселяются вредными насекомыми.
На покупку досок придется раскошелиться.
Ее изготавливают из материала, которым прежде покрывали беговые дорожки. У этого варианта есть немало плюсов:
Сделана из легкого материала.
Не скользкая.
Не утопает в грунте.
Соединяется с помощью шипов и пазов.
Но есть и некоторые недостатки:
Еще более дорогой по сравнению с деревом вариант.
Можно купить только в больших строительных супермаркетах.
Пластиковая плитка:
Так же, как и в предыдущем случае, состоит из секций, которые соединяются специальными замками. Бортики не позволяют земле попадать на поверхность дорожки, а структура поверхности не дает ей скользить.
Достоинства:
Прослужит долго.
Легко собирается.
Минусы:
Дорого.
Встречается только в крупных магазинах.
Перед укладкой нужно выровнять поверхность и оборудовать дренаж.
Тротуарная плитка:
Если вам не нужно перемещать дорожку, то это очень долговечный и красивый вариант. Перед укладкой поверхность придется выровнять, а саму плитку уплотнить киянкой. Благодаря тому, что она состоит из довольно тяжелых брусков, дорожка будет лежать плотно даже в дождь. Такая дорожка легко выдерживает любые превратности погоды.
Правда, если вам понадобится перенести тротуар, то это будет проблематично. Да и укладка потребует уже определенных навыков и наличия инструментов. Это прекрасный вариант для сада, а вот в огороде тротуарная плитка может осложнить жизнь.
Плоский шифер:
Этот материал чаще всего используют, чтобы укрепить боковины грядок, но и для дорожек они подойдут. Они прекрасно лежат, не проваливаются, не портятся от жары и холодов, не скользят после дождей.
К минусам этого варианта можно отнести:
Материал достаточно хрупкий, если по нему ударить. В то время как давление выдерживает неплохо.
Не самый экологичный вариант из-за наличия в составе асбеста.
Опубликовано: Ангелина Крент
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