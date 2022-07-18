Дачники рассказали, как подкармливать гортензию для пышного цветения

Пышные соцветия кустов гортензии радуют своей красотой. Декоративное растение прижилось в средней полосе и даже Сибири, стало популярным среди цветоводов.

Каким образом и когда вносят подкормку:

Подкормка — это очередная порция витаминов и минералов для растения, залог их здоровья и внешнего состояния, а значит и долголетия. Но для каждого растения полезны различные подкормки и схема их использования.

Если вы будете сажать гортензию весной, то подкормки рекомендуется обязательно вносить, так как грунт обеднен, в нем осталось мало питательных веществ после зимы. Как правило, используют три основные средства:

30 грамм сульфат аммония;

30 грамм сульфат калия;

Около 250 грамм суперфосфата.

В дальнейшем я советую вам проводить подкормку только через два года, успешно чередуя органические и минеральные удобрения.

Обратите внимание на то, что разные удобрения используют разнообразно.

Например, все азотные удобрения лучше вносить с весны до середины июля, так как азот помогает нарастить зеленую массу.

Очень полезно для гортензии будет использование раствора марганца. Это поможет укрепить иммунитет растения. Обычно такой раствор готовится из пропорции 0,2 грамма вещества на один литр воды.

А вот для завязей бутонов и их активного роста я всегда использую суперфосфат и сернокислый калий (60 грамм/40 грамм).

Запомните, что все подкормки нужно успеть внести до окончания лета. Осенью подкармливать растение не следует.

Сегодня существует огромное количество удобрений, в том числе они выпускаются и в гранулированном виде. Это очень удобно, когда у вас нет возможности обеспечить регулярное внесение удобрений. Подкормки в гранулированном виде просто раскладывают около куста, а растение само их расходует.

Комплексные подкормки:

Комплексное питание для гортензии представляет из себя весь набор полезных подкормок. Это могут быть минеральные и органические подкормки, а также их чередование. Не увлекайтесь органическими удобрениями, так как они могут выделять мочевину.

Минеральные подкормки могут быть представлены одним или несколькими питательными веществами, они вносятся в четкой дозировке.

Органических удобрений очень много, их можно выбрать в зависимости от возможностей вашего кармана: торф, компост, навоз, древесные опилки, ил, птичий помет и др.

Совет: еще один способ удобрить растения, это залить водой сорняки дать им настояться. Как только пенка исчезнет, этим настоем уже можно пользоваться. Один литр настоя разбавляют 10 литрами воды, тщательно перемешивают и поливают кусты.

Обязательно удобряйте свои прекрасные кустарники. Это придаст им дополнительных жизненных сил, а они отблагодарят вас пышным и долгим цветением.