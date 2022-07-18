Огородники рассказали, как использовать йод и зеленку в огороде

Каждый владелец огорода желает получить результаты своих трудов в виде большого и здорового урожая.

Способы применения:

Огуречные посадки могут пострадать при развитии разнообразных болезней. Если принято решение использовать распространенные антисептики, то соблюдают следующие рекомендации.

Борьба с корневой гнилью:

Своевременно заметив на молодых растениях признаки опасной болезни, проводят лечебные мероприятия.

Алгоритм действий:

Если поражение обширное, готовят результативное антисептическое средство, растворив зеленку в отстоянной воде в соотношении 1:2.

Получившимся раствором смазывают пораженные места на стеблях на высоту 10-15 см от поверхности грядки при помощи ватной палочки.

Обработку для полного избавления от корневой гнили повторяют 2-4 раза с интервалом в 3-4 дня.

Можно для орошения приготовить целебный состав из 2 капель йода и 10 капель зелени бриллиантовой. Смесь полностью растворяют в 10 л отстоянной воды.

С целью предупреждения корневой гнили растворяют в 10-литровой емкости отстоявшейся воды при интенсивном перемешивании 10 капель зеленки и орошают растения. Можно в идентичной пропорции приготовить раствор на основе аптечного йода. Эту процедуру практикуют перед образованием зеленцов и после окончания сбора урожая.

От мучнистой росы:

С распространенной грибковой инфекцией рекомендуется бороться сразу после появления характерных белесых отметин с капельками жидкости.

Можно применить следующий способ:

В бачок или бочку укладывают сено, заполнив на половину объема.

До краев вливают воду.

Выдерживают смесь на протяжении 2-3 дней.

После процеживания в 10-литровой емкости с настоем тщательно растворяют 10 капель йода.

Выполняют опрыскивание надземной части огурцов.

Повторяют процедуру трижды, выдерживая недельный интервал.

Помогают аптечные антисептики спасти огурцы и от ложной мучнистой росы. Для лечения прибегают к следующему рецепту:

Наливают в бачок 10 л отстоявшейся воды.

При активном перемешивании вводят 10 мл зеленки с добавлением 40 г мочевины.

Вливают молочную сыворотку, которой потребуется 2 литра.

Первое опрыскивание практикуют в начале образования бутонов, а затем повторяют еще дважды, выдерживая недельный промежуток.

В чем заключается польза аптечных антисептиков:

При грамотном использовании зеленки или йода обеспечивается защита огуречных посадок от инфекций. А также своевременная обработка способствует уничтожению вредоносных насекомых.

Польза зеленки обусловлена вхождением в состав меди. Именно этот элемент отвечает за антисептические характеристики препарата. В структурной формуле также присутствует микроэлементы, которые улучшают развитие и рост огородных культур.

Рекомендуется использовать зеленку на участках с признаками заболачивания, так как в такой почве ощущается дефицит меди. Можно зеленку заменить раствором меди или бордоской жидкостью.

Йод, обладающий выраженными бактерицидными качествами, также служит результативным средством для проведения профилактических и лечебных мероприятий против инфекционных заболеваний. Помогает дезинфицировать почву.

Популярность зеленки и йода у огородников объясняется высокой результативностью средств, приготовленных на основе этих препаратов, в борьбе с некоторыми опасными болезнями огуречной культуры. Привлекает экономичность, так как используется небольшое количество антисептиков.