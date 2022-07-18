Огородники рассказали, как использовать йод и зеленку в огороде
Каждый владелец огорода желает получить результаты своих трудов в виде большого и здорового урожая.
Способы применения:
Огуречные посадки могут пострадать при развитии разнообразных болезней. Если принято решение использовать распространенные антисептики, то соблюдают следующие рекомендации.
Борьба с корневой гнилью:
Своевременно заметив на молодых растениях признаки опасной болезни, проводят лечебные мероприятия.
Алгоритм действий:
Если поражение обширное, готовят результативное антисептическое средство, растворив зеленку в отстоянной воде в соотношении 1:2.
Получившимся раствором смазывают пораженные места на стеблях на высоту 10-15 см от поверхности грядки при помощи ватной палочки.
Обработку для полного избавления от корневой гнили повторяют 2-4 раза с интервалом в 3-4 дня.
Можно для орошения приготовить целебный состав из 2 капель йода и 10 капель зелени бриллиантовой. Смесь полностью растворяют в 10 л отстоянной воды.
С целью предупреждения корневой гнили растворяют в 10-литровой емкости отстоявшейся воды при интенсивном перемешивании 10 капель зеленки и орошают растения. Можно в идентичной пропорции приготовить раствор на основе аптечного йода. Эту процедуру практикуют перед образованием зеленцов и после окончания сбора урожая.
От мучнистой росы:
С распространенной грибковой инфекцией рекомендуется бороться сразу после появления характерных белесых отметин с капельками жидкости.
Можно применить следующий способ:
В бачок или бочку укладывают сено, заполнив на половину объема.
До краев вливают воду.
Выдерживают смесь на протяжении 2-3 дней.
После процеживания в 10-литровой емкости с настоем тщательно растворяют 10 капель йода.
Выполняют опрыскивание надземной части огурцов.
Повторяют процедуру трижды, выдерживая недельный интервал.
Помогают аптечные антисептики спасти огурцы и от ложной мучнистой росы. Для лечения прибегают к следующему рецепту:
Наливают в бачок 10 л отстоявшейся воды.
При активном перемешивании вводят 10 мл зеленки с добавлением 40 г мочевины.
Вливают молочную сыворотку, которой потребуется 2 литра.
Первое опрыскивание практикуют в начале образования бутонов, а затем повторяют еще дважды, выдерживая недельный промежуток.
В чем заключается польза аптечных антисептиков:
При грамотном использовании зеленки или йода обеспечивается защита огуречных посадок от инфекций. А также своевременная обработка способствует уничтожению вредоносных насекомых.
Польза зеленки обусловлена вхождением в состав меди. Именно этот элемент отвечает за антисептические характеристики препарата. В структурной формуле также присутствует микроэлементы, которые улучшают развитие и рост огородных культур.
Рекомендуется использовать зеленку на участках с признаками заболачивания, так как в такой почве ощущается дефицит меди. Можно зеленку заменить раствором меди или бордоской жидкостью.
Йод, обладающий выраженными бактерицидными качествами, также служит результативным средством для проведения профилактических и лечебных мероприятий против инфекционных заболеваний. Помогает дезинфицировать почву.
Популярность зеленки и йода у огородников объясняется высокой результативностью средств, приготовленных на основе этих препаратов, в борьбе с некоторыми опасными болезнями огуречной культуры. Привлекает экономичность, так как используется небольшое количество антисептиков.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
Йеллен заявила, что США пора сократить зависимость от китайских металлов и солнечных батарей
Во время визита в Южную Корею министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США хотят положить конец неоправданной зависимости от редкоземельных металлов, солнечных батарей и других товаров из Китая.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Огородники рассказали о причинах появления фиолетовых листьев у томатов
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
ICE: цены на газ в Европе выросли почти до 1680 долларов
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга