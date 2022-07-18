Дачники рассказали, как увеличить урожай перца

Хотя перец и теплолюбивое растение, обычно он стойко переносит плохие погодные условия. А вот неправильный уход может сказаться и на вкусе перца, и на урожайности.

Первое условие – правильно выбрать сорт перца:

Если вы мечтаете о богатом урожае перца, то надо обеспечить себя хорошими семенами. Предпочтение в данном случае надо отдавать районированным сортам. Они лучше приспособлены к тому или иному региону, а значит и расти будут лучше.

На заметку: если вы проживаете в регионе с более прохладным климатом, то лучше высаживать ранние сорта.

Обязательное условие – правильно соблюсти сроки посева семян:

Как известно, перец — это культура, которая выращивается с помощью рассады. Очень важно выбрать дату посева семян. Если слишком рано посадите рассаду, то она вырастет большая, а это тоже не очень хорошо.

Такая рассада будет дольше приживаться в грунте и медленно расти. Рассаду надо высаживать на постоянное место, когда уйдет угроза заморозков, и к этому моменту растению может быть уже около 70 дней. Раннеспелые сорта рекомендуется сеять в середине марта, позднеспелые – в феврале.

Совет: перед посевом семена рекомендуется замочить в растворе сока алоэ с водой. Это поможет предупредить развитие серой гнили и других заболеваний.

Семена лучше сеять в отдельные емкости:

Поскольку перец не очень любит пикировку и тесную тару, то лучше сразу сажать в емкость пошире. Можно использовать торфяные таблетки, их легко перенести в тару больших размеров или теплицу.

Вовремя поливаем и подкармливаем рассаду:

Рассада должна быть крепкой и здоровой, а для этого ее надо регулярно поливать и подкармливать. Обязательно следите за тем, чтобы земля всегда была мокрая, а воздух в помещении влажный.

Подкормку можно начинать уже тогда, когда на перце появились хотя бы два листочка. Прекрасно подойдут для этой цели такие средства, как: Агрикола, Идеал, Малышок и т.д.). Подкормки и полив можно проводить один раз в неделю.

Немаловажно выбрать правильное место для посадки:

Залог хорошего будущего урожая — это правильно выбранное место для посадки и особенности грунта. Перец не переносит сквозняков, поэтому лучше не сажайте его на возвышенностях. Выберете то место, где земля лучше прогревается.

Грунт должен быть плодородным с нейтральной реакцией. Учитывайте и то, что росло на этих грядках до перца. Если вы в прошлом году на этом месте выращивали помидоры, баклажаны или картофель, то лучше поискать другое место для перца.

Все эти растения относятся к одной группе пасленовых, а значит у них могут быть похожие болезни и возбудители.