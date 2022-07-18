Огородники рассказали, как восстановить почву после выращивания картофеля

Некоторые огородники сажают картошку на одном и том же огороде длительное время. Но этого делать не стоит. Максимально картошка может расти на одном участке около 3 лет.

Популярные методы восстановления грунта:

Выращивая картофель на одном месте в течение нескольких лет, вы сможете визуально заметить ухудшение качества почвы: она приобретает сероватый оттенок и становится скользкой на ощупь.

Быстро восстановить грунт после выращивания картофеля помогут питательная органика. Такие удобрения содержат большое количество азота и насыщают грунт массой полезных бактерий. Однако вносить органику стоит очень осторожно, чтобы вместо позитивного результата не усугубить положение дел еще больше.

Восполнить запасы азота можно также при помощи специальных культур, именуемых сидератами. Культуры достаточно просто посеять на выбранном участке, а в осеннее время заделать в грунт под перекопку.

Полезно также использование комплексных минеральных составов, которые обогащают грунт калием, кальцием, и другими необходимыми микроэлементами.

Выбираем лучшие органические составы:

На своем участке я чаще всего использую компост или перегной. Для приготовления компоста потребуется около года. Готовое удобрение вношу в количестве до пяти килограмм на квадрат площади.

Для приготовления хорошего компоста подойдут любые растительные и пищевые остатки. Только следите за тем, чтобы не отправить в кучу растения, зараженные заболеваниями.

Для приготовления качественного перегноя потребуется не менее двух лет. Норма внесения удобрения на участке аналогична компосту.

Для получения стойкого эффекта оба удобрения можно использовать одновременно.

Лучшие минеральные подкормки:

За все время вегетации картофель в большем количестве вытягивает из грунта калий, поэтому стоит сделать упор на внесение удобрений с максимальным содержанием этого элемента.

В качестве действенного средства можно отдать предпочтение калийной селитре или калимагнезии.

Самое благоприятное время для внесения таких составов — осень. Приступать к работам можно, как только вы собрали урожай.

Еще одним хорошим удобрением, содержащим не только калий, но и кальций, является древесная зола.

Какие сидераты посеять на участке?

Наилучшими свойствами восстановления грунта отличаются люцерна, люпин и горчица.

Со временем вы сможете оценить позитивный эффект от посева сидератов:

Их корневая система разрыхляет почву, что способствуют поддержанию правильного воздухообмена.

Сидераты служат отличным источником азота.

Сдерживают рост сорных культур.

Если вы будете придерживаться приведенных выше рекомендаций, спустя примерно год грунт на участке будет снова готов к посадке культур.