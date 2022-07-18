В Японии снова коронавирус: каждый день число зараженных увеличивается на 100 тыс.

Седьмая волна Ковида пришла в Японию. Третий день подряд суточный прирост заболевших составляет свыше ста тысяч.

В прошлую субботу, по сообщению администрации Токио, в столице Японии зафиксировано 18 919 новых случаев инфицирования.

В субботу впервые за все время пандемии было отмечено свыше 110 тысяч случаев заражения в день.

Профессор Татэда Кадзухиро из университета Тохо в беседе с каналом NHK сообщил: количество новых инфицированных удвоилось по сравнению с предыдущей неделей, и, возможно, по всей стране суточный прирост вскоре перевалит за 200 тысяч.

В Японии прошедшая неделя отличилась резким увеличением скорости распространения коронавируса.

По мнению властей, страна оказалась под седьмой волной пандемии, людей настойчиво призывают вакцинироваться.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

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