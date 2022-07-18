Дачники рассказали, почему у розы желтеет и опадает листва
Большинство цветоводов сталкивались с тем, что у выращиваемых садовых роз желтеют и опадают листья в июне-июле.
Не только люди любят розы, но и насекомые. Чаще всего растения поражают:
слюнявая пенница;
тля;
розанная цикадка;
паутинный клещ;
розанная щитовка.
Тля на кустах розы:
Этот вредитель поселяется на розах большими компаниями. Тля появляется в любой период, но все-таки она больше всего скапливается во время цветения.
Ее излюбленные места обитания — это обратная сторона листьев, молодые побеги и бутоны, сок которых она употребляет в пищу. Впоследствии вредитель может выделять сладкий сок, который просто обожают муравьи. В связи с этим вместе с тлей растения атакуют и муравьи.
Как избавиться от тли:
Если вы обнаружили паразитов сразу же, то для борьбы с ними можно применить народные средства, например настойку чистотела. Для ее приготовления измельчите траву и насыпьте в емкость примерно 2,5 л.
Ведро наполните водой и дайте настояться в течение одних суток. Затем процедите через марлю, долейте в полученную настойку жидкое мыло (1 ст. л.), благодаря которому раствор не будет скатываться с листвы роз.
Кустарники опрыскивайте с особой тщательностью: в особенности поливайте обратную сторону листьев. Обработка растений составом из чистотела проводится в количестве трех раз с интервалом в неделю.
Существует еще один метод борьбы с тлей — призвать на садовый участок таких насекомых, как божья коровка. Она легко справляется с вредителями, поедая их, этим помогает растениям.
В запущенной ситуации не обойтись без препаратов. Чтобы избавиться от тли, можно воспользоваться такими инсектицидами, как «Фитоверм», «Актара», а также «Фуфанон-Нова».
В качестве профилактики периодически пропалывайте сорную траву, в особенности удаляйте полынь, так как на ней часто обитает тля.
Появление паутинного клеща на розах:
Этот паразит поражает многие культуры, но роза ему нравится больше всех растений. Хотя он и маленького размера (меньше 1 мм), но вредит сильно: паутинный клещ высасывает вкусный сок из розы, в итоге кустарник истощается, листва становится желтой и опадает.
Сначала на листьях можно заметить незначительные пятна бледно-желтого оттенка, а в более запущенной ситуации появляется паутина, сообщающая о появлении большого количества паутинного клеща.
Как уничтожить паутинного клеща:
Данный вредитель размножается при сухой жаркой погоде. Лучше, если вы будете постоянно опрыскивать растения жидкостью, чем не допустите его появления.
В профилактических целях можно воспользоваться настойкой из лука. Для этого возьмите средние 2-3 луковицы, измельчите их с кожурой и залейте жидкостью (10 л). По истечении одних суток настойку надо процедить и добавить жидкое мыло (2-3 ст. л.). Этим раствором опрыскивают розы.
При появлении паразита незамедлительно действуйте: постоянно удаляйте пораженную листву, а места с паутинками протирайте влажной ветошью.
При обширном поражении нужно применять химические препараты. От вредителя есть такие средства, как «Битоксибациллин», «Антиклещ», а также «Фитоверм». Если понадобится, опрыскивание можно повторить через две недели.
Розанная щитовка:
Данный вредитель появляется чаще всего из-за неправильного ухода за растениями. При его нашествии у культуры преждевременно опадает листва. На первом этапе на стебле и листочках образуется липкий налет. Затем развивается сажистый грибок, листва желтеет и опадает.
Как избавиться от розанной щитовки:
Данную взрослую особь очень трудно уничтожить, так как щитовка покрыта довольно плотной оболочкой, и в борьбе с нею плохо помогают даже химические препараты. В связи с этим нужно заранее обрабатывать кусты, до ее появления.
Орошайте кусты роз с помощью мыльного раствора на протяжении всей вегетации.
При образовании липкого налета на листьях проводите обработку. С особой тщательностью промывайте листву и стебли разведенным в ведре жидким мылом.
В осенний период смойте с растения жидкостью всех вредителей, прополите сорную траву и проведите рыхление.
Осыпаются листочки с роз и из-за поражения болезнями. Намного чаще поражаются розы:
мучнистой росой;
ржавчиной;
пероноспорозом;
ботритисом;
черной пятнистостью.
Некоторые причины появления болезни:
повышенная температура вместе с большой влажностью воздуха;
загущенные посадки;
избыточное количество азота и нехватка кальция в грунте;
недостаток влаги в земле.
Как победить мучнистую росу:
Прежде всего, необходимо соблюдать агротехнические правила при культивации растений. Расстояние между низкорослыми сортами должно быть 30-40 см, а высокорослыми — 40-60 см.
Розы любят хорошо освещенные места без застоев воды.
Поливку следует осуществлять утром, чтобы листва высохла в течение дня.
В начале вегетации, до набухания почек, кусты надо обработать бордоской жидкостью или медным купоросом (300 г средства разведите в 10 л жидкости).
Для профилактики во время активной вегетации проведите опрыскивание кустов настоями из крапивы или хвоща. Можно воспользоваться чесночной настойкой. Припудрите розы золой в первой половине летнего периода.
Если от болезни не удалось избавиться, примените «Агро Лекарь», «Фитоспорин-М» или «Скор», «Топаз».
Ржавчина на кустах:
Ржавчину можно определить в начале сезона по появившимся бугорочкам желто-оранжевого оттенка или образованию незначительных пузырьков ржавого тона (эта патология заметна в середине сезона).
Борьба со ржавчиной:
В профилактических целях в весенний период необходимо опрыскать кусты раствором, приготовленным из калийной селитры (необходимо взять 3 г средства на 1 л жидкости). Можно использовать суперфосфат в такой же пропорции.
Пораженную листву необходимо сорвать и сжечь. Проведите обработку кустарников с помощью раствора «Фитоспорин-М».
Если болезнь распространилась, воспользуйтесь такими же препаратами, какие были указаны для борьбы с мучнистой росой.
Опубликовано: Ангелина Крент
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