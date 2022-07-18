Дачники рассказали, почему у розы желтеет и опадает листва

Большинство цветоводов сталкивались с тем, что у выращиваемых садовых роз желтеют и опадают листья в июне-июле.

Не только люди любят розы, но и насекомые. Чаще всего растения поражают:

слюнявая пенница;

тля;

розанная цикадка;

паутинный клещ;

розанная щитовка.

Тля на кустах розы:

Этот вредитель поселяется на розах большими компаниями. Тля появляется в любой период, но все-таки она больше всего скапливается во время цветения.

Ее излюбленные места обитания — это обратная сторона листьев, молодые побеги и бутоны, сок которых она употребляет в пищу. Впоследствии вредитель может выделять сладкий сок, который просто обожают муравьи. В связи с этим вместе с тлей растения атакуют и муравьи.

Как избавиться от тли:

Если вы обнаружили паразитов сразу же, то для борьбы с ними можно применить народные средства, например настойку чистотела. Для ее приготовления измельчите траву и насыпьте в емкость примерно 2,5 л.

Ведро наполните водой и дайте настояться в течение одних суток. Затем процедите через марлю, долейте в полученную настойку жидкое мыло (1 ст. л.), благодаря которому раствор не будет скатываться с листвы роз.

Кустарники опрыскивайте с особой тщательностью: в особенности поливайте обратную сторону листьев. Обработка растений составом из чистотела проводится в количестве трех раз с интервалом в неделю.

Существует еще один метод борьбы с тлей — призвать на садовый участок таких насекомых, как божья коровка. Она легко справляется с вредителями, поедая их, этим помогает растениям.

В запущенной ситуации не обойтись без препаратов. Чтобы избавиться от тли, можно воспользоваться такими инсектицидами, как «Фитоверм», «Актара», а также «Фуфанон-Нова».

В качестве профилактики периодически пропалывайте сорную траву, в особенности удаляйте полынь, так как на ней часто обитает тля.

Появление паутинного клеща на розах:

Этот паразит поражает многие культуры, но роза ему нравится больше всех растений. Хотя он и маленького размера (меньше 1 мм), но вредит сильно: паутинный клещ высасывает вкусный сок из розы, в итоге кустарник истощается, листва становится желтой и опадает.

Сначала на листьях можно заметить незначительные пятна бледно-желтого оттенка, а в более запущенной ситуации появляется паутина, сообщающая о появлении большого количества паутинного клеща.

Как уничтожить паутинного клеща:

Данный вредитель размножается при сухой жаркой погоде. Лучше, если вы будете постоянно опрыскивать растения жидкостью, чем не допустите его появления.

В профилактических целях можно воспользоваться настойкой из лука. Для этого возьмите средние 2-3 луковицы, измельчите их с кожурой и залейте жидкостью (10 л). По истечении одних суток настойку надо процедить и добавить жидкое мыло (2-3 ст. л.). Этим раствором опрыскивают розы.

При появлении паразита незамедлительно действуйте: постоянно удаляйте пораженную листву, а места с паутинками протирайте влажной ветошью.

При обширном поражении нужно применять химические препараты. От вредителя есть такие средства, как «Битоксибациллин», «Антиклещ», а также «Фитоверм». Если понадобится, опрыскивание можно повторить через две недели.

Розанная щитовка:

Данный вредитель появляется чаще всего из-за неправильного ухода за растениями. При его нашествии у культуры преждевременно опадает листва. На первом этапе на стебле и листочках образуется липкий налет. Затем развивается сажистый грибок, листва желтеет и опадает.

Как избавиться от розанной щитовки:

Данную взрослую особь очень трудно уничтожить, так как щитовка покрыта довольно плотной оболочкой, и в борьбе с нею плохо помогают даже химические препараты. В связи с этим нужно заранее обрабатывать кусты, до ее появления.

Орошайте кусты роз с помощью мыльного раствора на протяжении всей вегетации.

При образовании липкого налета на листьях проводите обработку. С особой тщательностью промывайте листву и стебли разведенным в ведре жидким мылом.

В осенний период смойте с растения жидкостью всех вредителей, прополите сорную траву и проведите рыхление.

Осыпаются листочки с роз и из-за поражения болезнями. Намного чаще поражаются розы:

мучнистой росой;

ржавчиной;

пероноспорозом;

ботритисом;



черной пятнистостью.

Некоторые причины появления болезни:

повышенная температура вместе с большой влажностью воздуха;

загущенные посадки;

избыточное количество азота и нехватка кальция в грунте;

недостаток влаги в земле.

Как победить мучнистую росу:

Прежде всего, необходимо соблюдать агротехнические правила при культивации растений. Расстояние между низкорослыми сортами должно быть 30-40 см, а высокорослыми — 40-60 см.

Розы любят хорошо освещенные места без застоев воды.

Поливку следует осуществлять утром, чтобы листва высохла в течение дня.

В начале вегетации, до набухания почек, кусты надо обработать бордоской жидкостью или медным купоросом (300 г средства разведите в 10 л жидкости).

Для профилактики во время активной вегетации проведите опрыскивание кустов настоями из крапивы или хвоща. Можно воспользоваться чесночной настойкой. Припудрите розы золой в первой половине летнего периода.

Если от болезни не удалось избавиться, примените «Агро Лекарь», «Фитоспорин-М» или «Скор», «Топаз».

Ржавчина на кустах:

Ржавчину можно определить в начале сезона по появившимся бугорочкам желто-оранжевого оттенка или образованию незначительных пузырьков ржавого тона (эта патология заметна в середине сезона).

Борьба со ржавчиной:

В профилактических целях в весенний период необходимо опрыскать кусты раствором, приготовленным из калийной селитры (необходимо взять 3 г средства на 1 л жидкости). Можно использовать суперфосфат в такой же пропорции.

Пораженную листву необходимо сорвать и сжечь. Проведите обработку кустарников с помощью раствора «Фитоспорин-М».

Если болезнь распространилась, воспользуйтесь такими же препаратами, какие были указаны для борьбы с мучнистой росой.