Дачники рассказали, как добиться сладости малины

В период завязки малине необходим калий и фосфор, поэтому использовать можно органические удобрения, богатые данными веществами. При недостатке калия ягоды становятся безвкусными, кислыми.

Мне удалось разобраться в них:

Почва, на которой росла малина, была чрезмерно закисленной.

Я совершенно игнорировал полив, полагая, что такое выносливое растение как малина особо в нем не нуждается.

Я не прореживал малинник и он быстро загущался.

Но главная причина, влиявшая на снижение качества урожая малины – это нехватка питательных веществ, в особенности фосфора и калия. Подкормок малины, которые я осуществлял, было явно недостаточно. Теперь ее подкормке я уделяю повышенное внимание, в результате чего каждый сезон получаю обильный урожай крупной сладкой ягоды.

Чем я подкармливаю малину:

Культура особенно нуждается в подкормках во время цветения и плодоношения. При получении достаточного объема питательных веществ повышается ее устойчивость к болезням, растения хорошо усваивают влагу, а содержание сахаров в плодах заметно повышается.

Ягоды обретают сладкий насыщенный вкус. Для подкормок я использую как минеральные удобрения, так и органику.

Древесная зола:

Она богата калием и фосфором, которые необходимы малине. Подкормка ее золой эффективно восполняет нехватку растениям этих элементов. Причем, без каких-либо финансовых затрат и особых физических усилий.

Я просто выгребаю золу из садовой печи после сожжения садового мусора и готовлю на ее основе питательный раствор: беру примерно 250 г золы и развожу ее в ведре воды, после чего процеживаю через марлю. Поливаю малину этим раствором под корень несколько раз в месяц.

Настой на крапиве:

Весьма эффективное удобрение, также не требующее финансовых затрат. Готовлю настой на ней я так: заполняю пластиковый тазик скошенной и нарезанной крапивой на 2/3, заливаю ее теплой водой, накрываю емкость крышкой и на 1-2 недели оставляю в теплом месте. Смесь должна забродить.

Для ускорения этого процесса, добавляю в нее немного дрожжей или специальный препарат Байкал ЭМ1 (10 мл на 10 л настоя). Смесь периодически перемешиваю. Непосредственно перед подкормкой малины развожу настой в пропорции 1 л на ведро воды.

Дрожжи:

В них содержатся микроэлементы, минералы и витамины, необходимые малине. Однако основной эффект от дрожжевой подкормки заключается в том, что, попав в почву, дрожжи стимулируют преобразование имеющихся в ней полезных веществ в форму, быстрее усваиваемую растениями.

Подкормку на них я готовлю так: развожу 10 г дрожжей в 10 л воды, добавляю в нее 5 ст.л. сахара и даю раствору настояться пару часов, после чего развожу его водой в пропорции 1:5 и осуществляю полив малины этой смесью.

Куриный помет:

Настой на нем не только даст малине массу питательных веществ, но и продлит время ее плодоношения. Подкормленная куриным пометом малина всегда дает обильный урожай сладкой ягоды. Настой на нем я готовлю, заполнив им ведро на треть и доверху залив его водой.

Хорошо мешаю, накрываю ведро крышкой и даю настояться 2-3 дня. Перед проведением подкормки развожу настой водой в пропорции 1:10.

Покупные минеральные удобрения:

Сульфат калия (недорогое, но эффективное удобрение);

Цитовит – готовое удобрение, содержащее много полезных элементов в форме, легко усваиваемой растениями;

Растворин (готовится просто, и быстро насыщает почву полезными элементами, которые потом малина из нее забирает).

Применяю все эти удобрения, следуя инструкциям и чередуя с подкормками малины органикой. В результате всегда получаю отличный урожай сладких ягод.