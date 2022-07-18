Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что запад уступает доминирующую роль Китаю

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что ситуация на Украине показала: доминирование Запада подходит к концу. Он также отметил, что Китай становится сверхдержавой в партнерстве с Россией.

Блэр считает, что мир сейчас находится в переломном моменте истории. Его можно сравнить с окончанием Второй мировой войны или распадом Советского Союза.

При этом он убежден, что политическое и экономическое господство Запада заканчивается. Мир станет двухполярным или даже многополярным.

Тони Блэр подчеркнул, что конфликт на Украине наглядно продемонстрировал: Запад не может полагаться на Китай.

Глава КНР Си Цзиньпин поддерживает Владимира Путина, критикует западные санкции и налаживает стратегическое партнерство с Россией.

Блэр говорит, что место Китая как сверхдержавы естественно и оправдано. Будущими союзниками этой страны он называет Россию и Иран.

При этом политик подчеркнул, что Запад не должен позволять Китая доминировать в военном отношении.

Он призвал увеличить расходы на оборону и сохранить военное превосходство, чтобы США и их союзники могли справиться с любыми ситуациями и конфликтами.