ICE: цены на газ в Европе выросли почти до 1680 долларов
В Европе биржевые цены на газ выросли практически 1680 долларов за тысячу кубометров.
В понедельник, 18 июля 2022 года, на вечерней сессии лондонской биржи ICE стоимость природного газа в Европе выросла ещё на 1,6 процент и составляет почти 1680 долларов за тысячу кубометров.
Примечательно, что из-за введённых странами Западного мира санкций против Российской Федерации цены на сжиженный природный газ не прекращают свой рост на протяжении нескольких месяцев.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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