ICE: цены на газ в Европе выросли почти до 1680 долларов

В Европе биржевые цены на газ выросли практически 1680 долларов за тысячу кубометров.

В понедельник, 18 июля 2022 года, на вечерней сессии лондонской биржи ICE стоимость природного газа в Европе выросла ещё на 1,6 процент и составляет почти 1680 долларов за тысячу кубометров.

Примечательно, что из-за введённых странами Западного мира санкций против Российской Федерации цены на сжиженный природный газ не прекращают свой рост на протяжении нескольких месяцев.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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