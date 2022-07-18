Огородники рассказали о причинах появления фиолетовых листьев у томатов

Темные пятна на листьях томатов, увы, не редкость во время вегетации – сухие, потрескавшиеся, увядающие и темнеющие участки могут быть симптомами множества бактериальных и грибковых заболеваний, от альтернариоза и фитофтороза до фомоза или серой гнили.

Чаще всего непонятный красноватый, синеватый или фиолетовый оттенок на листьях или стеблях томатов (особенно рассады) свидетельствует о серьезном недостатке того или иного микроэлемента в почве.

Сперва части растения часто бледнеют (желтеют), а затем окрашиваются вот в такие непривычные цвета, что может сопровождаться еще и задержкой роста. Особенно ярко это может проявляться в холодную дождливую погоду, когда мелкие корни не успевают полноценно впитывать полезные элементы.

Тусклый темно-фиолетовый цвет, особенно заметный на прожилках листьев и на стебле, вкупе с точечными бурыми вкраплениями на нижней стороне листвы и наличием омертвевших участков, а в дальнейшем резкое отставание в росте и общий угнетенный вид растения – чаще всего признак недостатка фосфора.

Фосфор – один из важнейших элементов питания растений. Он входит в состав клеточного ядра, ферментов, некоторых витаминов, участвует в синтезе углеводов. Особенно необходим растениям фосфор перед началом цветения, а подкормки с ним способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность.

Проблема с фосфором состоит в том, что он часто бывает малодоступен для корней растений в почве – даже удобрения с ним обычно плохо растворяются в воде, почему в них иногда добавляют особые вещества (например, гуминовые кислоты), которые делают фосфор более доступным для усвоения растениями.

Поэтому решением в случае фосфорного голодания томатов будет внесение именно фосфорных удобрений, причем строго по инструкции в плане разведения, дозировки и способа.

Важно – как правило, симптомы недостатка фосфора и других макро- и микроэлементов трудноразличимы и их легко можно спутать с различными заболеваниями. Выход – наладить схему подкормок растений и следить, чтобы удобрения были полноценными, а не однокомпонентными.

Листья и стебли томатов стали розовато-фиолетовыми, а "движется" напасть по растению, начиная с самых молодых побегов? Возможно это один из признаков инфекционного заболевания под названием столбур.

Проверьте, есть ли сопутствующие симптомы наряду с изменением окраски ботвы:

листья скручиваются "вверх", со временем мельчают;

цветки деформируются, бледнеют, у них зеленеют лепестки и подсыхают тычинки;

плоды формируются уродливые, неравномерно окрашенные (с желтыми или белыми полосами), часто жесткие (одеревеневшие), с белесой мякотью или покрытой бело-желтой сетью жестких сосудов, у молодых растений безвкусные;

корни покрываются трещинами;

растение отстает в росте и выглядит угнетенным.

Если все вышеперечисленное присутствует хотя бы частично, значит, вы столкнулись со столбуром (он же фитоплазмоз).

Болезнь поражает не только томаты – в опасности все культурные растения семейства Пасленовые (баклажаны, картофель, перец) – и проявляется как в защищенном, так и в открытом грунте. Пик заболеваемости обычно приходится на конец августа.

Возбудитель столбура – особые бактерии, микроорганизмы-фитоплазмы, которые переносят цикадки и другие сосущие насекомые (тля, белокрылка и др.). Цикадки, к примеру, зимуют на корнях различных многолетних сорных растений, а в сезон (в жаркую и сухую погоду) интенсивно размножаются и тогда наносят особый вред.

Также инфекция может попасть в почву через зараженные семена и рассаду.

Что делать, если томаты поражены столбуром? Меры борьбы с заболеванием включают в себя:

использование более или менее устойчивых сортов (например, штамбовые и низкорослые растения заболевают реже);

уничтожение цикадок и прочих сосущих насекомых-вредителей;

уничтожение зараженных сорняков и пораженных растений;

раннюю высадку рассады;

мульчирование грядок;

соблюдение графика поливов растений.

Если болезнь уже наблюдалась в сезоне, то для предотвращения повторного заражения применяется профилактическое опудривание посадок золой и обработка препаратами Актара, Кинмикс, Фуфанон-Нова.

Интересно, что цикадки "не уважают" загущенные посадки, поэтому, если вам уже приходилось бороться со столбуром, в следующем сезоне лучше перестраховаться и уменьшить рекомендуемое расстояние между растениями примерно на 10-50% (в зависимости от масштабов поражения в предыдущем году).