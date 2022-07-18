Огородники рассказали, как ухаживать за огурцами в июле и августе
Когда начинается сезон огурцов, огородники едва успевают подготавливать банки да нарезать салаты.
Как нужно ухаживать за посадками огурцов в июле:
В середине лета активно плодоносят не только парниковые, но и грунтовые огурцы. Однако не стоит думать, что достаточно поливать их раз в неделю и периодически выдергивать сорняки из гряд и междурядий.
При таком подходе огуречный период на вашей даче продлится всего 2-3 недели, и соберете вы за это время не так уж много – на салаты, конечно, хватит, а вот на консервацию может и не остаться.
Кроме того, в это время уход за огурцами в теплице еще отличается от ухода за огурцами в открытом грунте. Грунтовым чаще нужен полив, а тепличным – проветривание.
В плане внесения удобрений, к июлю огурцы почти сравниваются, но уличным чаще стоит проводить профилактические обработки от болезней и вредителей (в идеале повторять после каждого дождя).
Полив огурцов:
После цветения огурцы требуют очень много воды, причем как под корень, так и на листья. Полив осуществляют теплой водой из расчета 8-12 л на 1 кв.м. При этом под корень растения поливают утром, а по листьям вечером, после того как спадет сильная жара.
После полива парник или теплицу необходимо проветрить, а если там слишком жарко, можно расставить в проходах емкости с водой, которые станут своеобразными аккумуляторами тепла – днем, испаряясь, вода будет немного понижать градус, а ночью будет отдавать накопленное за день тепло, сглаживая суточные перепады температуры.
Если вы хотите, чтобы ваши растения были сильными, долго плодоносили и активно противостояли болезням и вредителям, нужно подумать, чем подкормить огурцы в июле. В этот период кустам нужен уже не столько азот, сколько калий с фосфором, а также микроэлементы.
Поэтому для полноценного развития огурцов вам понадобится провести как минимум две, а то и три подкормки за время плодоношения.
В самом его начале используйте раствор из 1 ст.л. нитрофоски на 10 л воды. Через пару недель в ведре воды разводите уже 0,5 л коровяка и 1 ст.л. сульфата калия. Третья подкормка проводится в августе, и о ней поговорим чуть позже.
Если предсказать и предотвратить появление вредителей практически невозможно, то вот наличие болезней на грядах зависит от того, знаете ли вы, как правильно ухаживать за огурцами.
Сильное, качественно подкормленное растение, хозяин которого не забывает о профилактических обработках народными средствами, практически неуязвимо для многих заболеваний. А вот огурцы, которые поливают через раз, удобряли только перед посадкой и редко осматривают – идеальная мишень для возбудителей бактериальных и грибковых инфекций.
Важно помнить, что многие заболевания огурцов переносят насекомые-вредители, например, тля. Поэтому необходимо охранять посадки от их нашествий.
Для этого регулярно осматривайте кусты, удаляйте из междурядий все сорняки и растительные остатки, опрыскивайте растения настоем табачной пыли, луковой шелухи или чеснока с добавлением хозяйственного мыла. Регулярно проветривайте теплицу, поддерживая в ней влажность порядка 65-75% и температуру не выше 28°С.
Если вредители уже появились на ваших огурцах во время плодоношения, не спешите за ядреными химическими препаратами – они уничтожат ваш урожай еще вернее, чем насекомые. Попробуйте биопрепараты, например, Битоксибациллин, Фитоверм или их аналоги.
Опубликовано: Ангелина Крент
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