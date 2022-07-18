Диетолог Кейли Робертс назвала неожиданнее эффекты употребления помидоров черри

Помидоры черри сладкие и вкусные, их можно есть живем, добавлять в бутерброды, салаты и многие другие блюда. Но не все знают, какое влияние овощ оказывает на организм.

Для желающих похудеть такие помидоры являются прекрасной альтернативой соусам, благодаря своему пикантному вкусу.

Помидоры черри улучшают состояние кожи. В них содержится много витамина С, который защищает кожный покров от повреждений ультрафиолетом.

В плодах высокое содержание калия, который помогает снижать и регулировать артериальное давление. К тому же калий нейтрализует вредное действие натрия, т.е. соли.

В черри есть витамин К – особое вещество, которое улучшает усвоение кальция и нормализует работу почек.

Многие полезные свойства помидоров черри связаны с содержанием в них ликопина. Это вещество снижает риск рака предстательной железы и инсульта.

Ликопин также уменьшает вероятность развития остеопороза, улучшает состояние костей, помогает сохранить их здоровыми.

Однако стоит учитывать, что помидоры черри богаты яблочной и лимонной кислотой. Они могут быть опасны для людей, страдающих кислотным рефлюксом.