Огородники рассказали, что делать если края листьев огурца желтеют и сохнут

По состоянию листьев и плодов огурца можно понять, каких элементов питания не хватает растению.

Огурцы имеют относительно короткий период вегетации и быстро вступают в фазу плодоношения. Во время созревания плодов растения потребляют большое количество питательных веществ, но особенно много – калия.

Этот макроэлемент играет важную роль в образовании углеводов и делении клеток, повышает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям окружающей среды, влияет на вкусовые качества плодов.

Именно при недостатке калия по краям листьев сначала появляется бледно-желтая кайма, которая со временем становится ярче.

При остром калийном голодании плоды приобретают грушевидную форму, могут горчить, листья покрываются бурыми пятнами, а кайма по краям листовых пластин становится коричневой и начинает рассыпаться, то есть появляется т.н. "краевой ожог листа". В первую очередь страдают нижние листья как более старые.

Поскольку огурцы хорошо развиваются и плодоносят только на плодородной почве, при подготовке грядки вносите не только органические удобрения (биогумус, компост, перегной), но и минеральные, которые содержат основные макро- и микроэлементы в доступной форме (Родничок, Биоудобрение Овощи, ОМУ Универсальное, АVA Универсал и т.д.).

В период плодоношения каждые две недели проводите подкормки калийным удобрением: сульфатом калия (15 г на 10 л воды, 0,5 л под куст), монофосфатом калия (10 г на 10 л воды, 0,5 л под куст) или комплексным удобрением с повышенным содержанием фосфора и калия (Кристалон Оранжевый, АгроМастер 3.11.38+4, Агрикола для огурцов, кабачков, патиссонов и др.).

Если почва на участке кислая или слабокислая (pH ниже, чем 6,7), проведите 2-3 корневые подкормки огурцов настоем золы (150 г на 10 л воды, 1 л под куст).

Частые подкормки небольшими дозами разнообразных калийных удобрений лучше, чем однократное внесение калия в больших количествах, поскольку при избыточном содержании в почве калий переходит в недоступные формы и препятствует поглощению магния, кальция, аммонийного азота, марганца и некоторых других элементов.

Даже если при посадке растений вы вносили нужное количество калийных или комплексных удобрений, то это не означает, что растения обязательно получат полноценное питание. Например, калий, как и азот, элемент довольно подвижный и может просто вымываться из грунта, особенно если на вашем участке супесчаная, песчаная или торфяная почва.