Дачники рассказали, из-за чеснок может гнить в земле

Чеснок – культура в выращивании несложная. Однако бывает так, что ни с того ни с сего растение начинает загнивать еще в земле.

Чрезмерный полив:

Неправильный полив чеснока – одна из самых частых проблем, которые приводят к загниванию культуры. Созревающий чеснок чувствителен к переувлажнению грунта. Слишком влажная почва становится идеальной средой для размножения бактерий и провоцирует появление гнили на растении.

Чтобы этого избежать, проводите полив умеренно, с учетом погодных условий и особенностей вашего участка (высотой расположения водоносных слоев).

В жаркую и сухую погоду поливайте грядки один раз в 5-7 дней. Норма расходы воды – 10-12 л на кв.м.

Для полива используйте теплую отстоянную воду. Если после дневной жары полить растения холодной водой, то они получат стресс и будут хуже развиваться.

Во время дождей поливы отмените.

Погодные условия:

Как и в случае с поливом, лишняя влага из-за дождей негативно сказывается на состоянии культуры. Избыток воды в земле приводит к загниванию корней и гибели растений. Но если полив можно регулировать самостоятельно, то с плохой погодой все гораздо сложнее.

Особенно опасны продолжительные осадки на стадии созревания чеснока.

Если после затяжных дождей на грядке появились лужи, выкопайте канавки, по которым лишняя вода стечет за пределы чесночной грядки.

Чтобы чеснок не стал жертвой непогоды, в дождливое лето соорудите над посадками навесы из прозрачной полиэтиленовой пленки.

Неподходящее место:

Чеснок предпочитает солнечные участки с достаточно низким залеганием грунтовых вод. Почву культура любит легкую, хорошо дренированную. Если на участке преобладают суглинок или глина, внесите торф или крупнозернистый песок. При высокой кислотности добавьте мел, гашеную известь или доломитовую муку.

Если подземные воды на участке залегают неглубоко и участок часто подтапливается, заблаговременно соорудите высокие грядки – сбейте деревянный короб и заполните его легкой плодородной почвой. Это позволит избежать застоя воды, которое и приводит к гниению головок.

Ошибки в уходе:

К появлению гнили у чеснока приводит и несоблюдение агротехнических приемов. Если грядку вовремя не полоть и не убирать цветочные стрелки, которые могут ослабить развитие растений, вероятность гниения повышается.

После каждого полива старайтесь рыхлить почву вокруг насаждений, чтобы на поверхности грунта не образовывалась корка. Так вы улучшите приток кислорода к корневой системе растений.

Чеснок гниет и оттого, что не соблюдаются правила севооборота. Нельзя высевать чеснок на одном и том же месте второй год подряд, а также после любых луковичных растений. Необходимо выждать хотя бы три года.

Оптимальные предшественники чеснока – огурцы, горох, картошка. При этом тщательно убирайте растительные остатки после сбора урожая предшествующей культуры.