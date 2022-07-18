Огородники рассказали, что нужно успеть сделать с томатами в июле

В июле во многих регионах начинают зреть помидоры и огородники полагают, что теперь вся работа в теплице и на грядах с томатами сведется к сбору урожая.

Формируйте томаты:

Конечно, основная формировка кустов происходит в конце весны и начале лета, когда владелец определяет в какое количество стеблей он будет вести куст. Однако пышную зеленую массу помидоры наращивают до самой осени, особенно при достаточном количестве азота в грунте.

А потому не стоит забывать о своевременном удалении лишних листьев и пасынков.

Конечно, оставлять куст совершенно "лысым" нельзя, он не сможет нормально функционировать. Но и такого количества зелени как в начале сезона ему уже не нужно – сила растения должны быть направлены на вызревание плодов.

Поэтому удаляйте все новые пасынки, оставляя небольшие (до 1,5 см) пенечки, нижние листья (особенно те, которые начали желтеть) и массивные листья, расположенные у основания созревающей кисти. Помните, что чем ближе осень и холодные ночи, тем больше вероятность развития фитофтороза, который наиболее охотно атакует непроветриваемые посадки.

Проведите подкормку помидоров:

В первой половине июля проводят третью (финальную) подкормку томатов. Основной упор в ней делается именно на потенциальное плодоношение, а не на наращивание зеленой массы. Помимо органики в питательный раствор включают важные микро- и макроэлементы.

Лучше всего для июльского удобрения помидоров подойдет следующий состав: 1 л коровяка, 20 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия, 10 мочевины, 10 г извести, 2 г медного купороса на 10 л воды. Поливать таким раствором кусты стоит рационально – высокорослым и лиановидным растениям потребуется 2 л, низкорослым и средним – по 1-1,5 л на куст.

Не забывайте о правильных поливах и рыхлении грунта:

Идеальным для томатов считается капельный полив, который непрерывно и равномерно обеспечивает корни растений влагой, не увлажняя при этом листву и плоды. Однако если этим чудом вы пока не обзавелись, подойдет и регулярный полив под корень.

Взрослый томатный куст с завязавшимися плодами нужно поливать 1-2 раза в неделю из расчета 4-5 л воды на каждый.

Замульчированные посадки поливают реже и перед новым увлажнением проверяют почву под мульчей.

Помимо воды, корням томатов нужен и воздух, а земля на наших огородах часто слипается коркой после полива. Поэтому не забывайте о регулярных (1 раз в неделю) рыхлениях почвы под кустами. При этом старайтесь не повредить корни и не углубляйтесь слишком сильно – 7-10 см достаточно.

Обрабатывайте кусты томатов от болезней и вредителей:

В июле насекомых-вредителей на томатах меньше не становится, а болезней и вовсе становится больше. Поэтому в этом месяце как никогда важны профилактические обработки посадок.

Правда, в период плодоношения пользоваться многочисленными химическими препаратами уже нельзя, поэтому огородникам придется прибегнуть к многочисленным ухищрениям и народным методам.

Лучше всего в июле опрыскать томаты молочной сывороткой. Приготовьте раствор из расчета 1 л сыворотки на 3 л воды и опрыскайте листья растений, а через 10 дней (или после дождя) повторите.

Начиная с третьей декады июля необходимо внимательно осматривать кустики, проверяя их на наличие первых признаков фитофтороза. Пораженные листья сразу удалять, а кусты обрабатывать медьсодержащими препаратами (1%-ный раствор бордоской жидкости, ОксиХОМ, Индиго, Абига-Пик, Ордан и т.д.).

Перед обработкой желательно снять все почти созревшие плоды, оставив только те, которым до зрелости еще больше 7-10 дней.