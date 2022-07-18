Огородники рассказали, как посадить огурцы в июле

Чтобы собирать урожай огурцов как можно дольше, высевать их можно не только в мае-июне, но даже в июле или августе.

Для позднего посева огурцов стоит выбирать поздние самоопыляемые гибриды. Они хорошо переносят незначительные перепады температуры и недостаток солнечного света. При этом урожайность у них достаточно высокая, а для того, чтобы завязались плоды, не нужна помощь насекомых.

Какие гибриды выбрать:

При выборе семян, стоит ориентироваться не только на сроки посева огурцов, но и на их принадлежность к сортам или гибридам. Отдавайте предпочтение гибридам, которые хорошо выдерживают холода.

К ним относятся: Буян F1, Вирента F1, Козырная карта F1, Кузнечик F1, Марьина роща F1, Муравей F1, Салтан F1. Эти растения будут завязывать плоды в течение 3 месяцев без остановки. Также неплохими являются гибриды: Гирлянда F1, Кураж F1, Майский F1, Московский F1, Палех F1, Сюрприз F1.

Подготовка огурцов к посеву:

Чтобы растения были стойкими и крепкими, семена перед посевом следует закаливать. Для этого их нужно высыпать из пакетика на влажную марлю и на 2 дня поместить в условия при температуре 1-2°С (обычно достаточно просто положить посевной материал в холодильник).

После закаливания рекомендуется 10-12 часов выдержать семена огурцов в растворе микроэлементов (например, Унифлор Микро) – это также повысит их жизнеспособность. Они должны проклюнуться, но не прорасти. После этого можно осуществлять посев огурцов в теплицу.

Поздние огурцы должны расти в теплице, потому что в открытом грунте в конце лета им будет сложно выживать. Посев семян огурцов лучше всего проводить в один ряд, чтобы они не загораживали друг другу свет. Кроме того, это позволит облегчить процесс сбора плодов.

Как поливать и подкармливать поздние огурцы:

Поливать огурцы раннего посева нужно утром. При теплой погоде растения можно поливать каждые 2-3 дня. На 1 кв.м должно приходиться по 4 л воды. После того, как огурцы отцветут, расход следует увеличить до 9-10 л на 1 кв.м.

Когда на улице постепенно начнет холодать, полив следует сократить. Дело в том, что в прохладное время корни огурцов хуже всасывают влагу и питательные вещества, и если их заливать – может развиться гниль.

Поэтому сначала частоту полива следует уменьшить до 1 раза в неделю, а с наступлением осени – до 1 раза в 2 недели. При этом на 1 кв.м должно расходоваться до 8-9 л воды.

Чтобы огурцы хорошо пережили стресс от снижения температуры, задолго до похолодания их нужно раз в неделю подкармливать. Отличным удобрением для этого является настой трав (крапива, одуванчик, окопник). Такой настой разводят водой в пропорции 1:10 и поливают им культуру из расчета 1 л на растение или 3-5 л на 1 кв.м.

Защита от холода:

Чтобы утеплить старые корешки растений, огурцы рекомендуется мульчировать толстым слоем (8-10 см) перепревшего компоста. Верхнюю часть защитит от грядущего похолодания опрыскивание таким препаратом, как Эпин-Экстра. На 5 л воды нужны 4 ампулы по 0,25 мл.

Такой раствор хранится всего два дня, поэтому обрабатывать ими огурцы лучше сразу же после его приготовления. В данном случае Эпин выполняет роль антистрессового препарата.

Чтобы огурцы не болели:

Поскольку поздние огурцы растут в не слишком благоприятных для них условиях, растения часто поражают гнили. Поэтому если вы заметили, что корневая шейка у одного или нескольких кустиков начала буреть, а листья стали увядать, стоит полить огурцы теплой водой с нежирным молоком (1:1) из расчета 1 л на 8 растений.

Много неприятностей может доставить и конденсат, скапливающийся на стенках теплицы. Повышенная влажность провоцирует развитие не только гнилей, но и мучнистой росы. Чтобы сырости было меньше, огурцы лучше всего поливать рано утром и строго под корень. Но делать это нужно так, чтобы капли не попадали на сами растения.

После полива огурцы стоит укрывать спанбондом или нетканым материалом на то время, пока воздух в теплице хорошо не прогреется. Эта рекомендация больше подходит для пленочных теплиц, потому что в застекленном парнике конденсата образуется значительно меньше.

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