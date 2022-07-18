Российский политик Кольцов стал новым главой правительства Запорожской области
Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал о новом составе правительства региона.
Сотрудник временной гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что новым лидером правительства региона стал российский политик Антон Кольцов. До этого Кольцов был первым заместителем губернатора Вологодской области России.
Рогов отметил, что Антон Кольцов учился в Высшей школе госуправления РАНХиГС, которую в народе называют "Школой губернаторов". Также Кольцов работал в металлургической промышленности, что важно для Запорожской области с учётом специфики её предприятий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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