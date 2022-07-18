Опытные дачники рассказали, как избавиться от тли на розе

Борьба с тлей на розах может длиться весь сезон и вестись с переменным успехом, ведь избавиться от этих насекомых насовсем практически нереально.

Чем тля опасна для роз:

Розанная зеленая тля (а именно этот вид оккупирует ваши колючие насаждения) может погубить цветы как сама по себе, так и перенося заболевания. Если вы обнаружили даже небольшую колонию тли на цветах, тянуть с обработкой не стоит – само не рассосется.

Тля на розах сулит вам немало проблем:

скручивание и пожелтение листьев;

деформация и высыхание бутонов и цветков;

покрытие листьев липким мучнистым налетом;

размножение черного сажистого грибка на мучнистом налете, снижающее уровень фотосинтеза;

заражение растений вирусными и грибковыми заболеваниями;

гибель ослабленного растения или всех растений в розарии (в особо запущенных случаях).

Профилактика появления тли (привлечение на участок божьих коровок и златоглазок, высадка бархатцев, гречихи, тмина, иссопа и т.д.) не всегда спасает от появления колоний, поэтому лучше всегда держать под рукой и эффективные средства борьбы с тлей.

Способы борьбы с тлей:

Неопытному цветоводу, на розарии которого впервые появилась тля, меры борьбы с ней неизвестны и кажутся довольно размытыми. Понятно, что нужно что-то купить и как-то обработать растения, однако, с чего начать – совершенно непонятно. На самом деле, все несложно, и средства от тли на розах можно условно разделить на три группы.

Механическая обработка кустов роз от тли:

Как только вы заметили на своих розах тлю, стоит приступать к обработке. Если насекомых пока мало, можно обойтись механическим удалением вредителей. Делают это двумя способами – смывая тлю сильной струей воды из шланга или раздавливая ее руками в перчатках.

Смывать тлю с кустов нужно несколько дней подряд, чтобы избавиться и от тех вредителей, которые только вылупились из яиц. Сама по себе тля, попавшая на землю, абсолютно беспомощна и быстро становится добычей божьих коровок, златоглазок, пауков, ос и других хищных насекомых.

Если же тли пока совсем мало, наденьте резиновые перчатки и просто раздавите зарождающиеся колонии прямо на стеблях и листьях, а затем окатите куст водой. Тля мелкая и мягкая, поэтому никаких дискомфортных ощущений этот процесс вам не доставит.

Борьба с тлей народными средствами:

Обработка от тли народными средствами сводится к опрыскиванию роз разнообразными настоями и отварами, которые обладают резким запахом или вкусом и превращают цветы в совершенно неаппетитное для тли питание. Существует немало рецептов, однако чаще всего дачники с уважением отзываются о нескольких из них.

Мыльный раствор от тли:

Натрите хозяйственное мыло на терке (вам понадобится 4-5 ст.л. стружки), растворите его в литре воды и перелейте раствор в пульверизатор. Обработайте им растения, повторяйте это каждые 2 недели или после сильного дождя.

Настой луковой шелухи от тли:

Залейте 200 г луковой шелухи 10 л теплой воды и отправьте на 5 суток в тепло. После этого процедите и опрыскивайте пораженные растения, а также те, что еще здоровы (в целях профилактики).