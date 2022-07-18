Дачники рассказали, как правильно выращивать экзохорду

Сирень, черемуха, гортензия, чубушник, калина, форзиция, спирея, барбарис, рододендрон – знакомые любому и уже давно "привычные" декоративные красивоцветущие деревья и кустарники, украшающие практически каждый участок.

Экзохорда (она же струноплодник) – небольшой род цветковых растений семейства Розовые.

Родина экзохорды – восточная и центральная Азия, но кустарник уже давно выращивают по всему миру в качестве декоративного, т.к. он неприхотливый и очень выносливый.

Все представители рода – густоветвистые, очень обильно цветущие кустарники с сильным, глубоко уходящим в почву корнем, с раскидистой кроной с насыщенно-зеленой, желтеющей к осени листвой и крупными (2,5-5 см в диаметре), снежно-белыми пятилепестковыми цветками, собранными в кисти.

Цветут растения в апреле-июне на протяжении трех недель, затем к осени на кустах формируются также очень декоративные плодики, напоминающие жесткие ребристые шарики (плодоношение начинается примерно с пятилетнего возраста).

В декоративном озеленении используются все виды экзохорды – кистистая, крупноцветковая, тяньшанская, крупноколючковая, пильчатолистная, Альберта (Королькова), Джиральда – однако для выращивания в климате средней полосы подходят не все виды и сорта, а лишь самые зимостойкие, способные переносить морозы до –28-34°C.

Кстати, весной листья экзохорды распускаются довольно рано, но молодые побеги и цветущие соцветия не страдают от поздних заморозков даже до –10°C.

Семена экзохорды перед посевом должны пройти холодовую стратификацию. Их помещают во влажный песок или опилки и, закрыв емкость пленкой, 2-3 месяца выдерживают на нижней полке холодильника.

Далее их замачивают в теплой воде со стимулятором роста и проращивают на свету при температуре 18-25°С, поддерживая постоянную влажность. Рассаду на постоянное место высаживают, когда хорошо прогреется почва.

Цветение экзохорды, выращиваемой из семян, можно ожидать не ранее, чем на 5-9-й год после посева.

Также отлично укореняются молодые ветви кустарника, весной отогнутые и пришпиленные к земле – это способ размножения отводками. На протяжении сезона укореняющийся побег нужно время от времени поливать и окучивать, а осенью отводок с отросшими корнями отделить от взрослого куста и пересадить на выбранное для него место.

Если хотите размножить экзохорду зелеными черенками, то их нужно нарезать с растения летом по окончании цветения (срез должен быть косым, длина черенка – 10-14 см), укоренить в воде с добавлением корнестимулятора, а затем высадить в грунт в парник на доращивание.

Имейте в виду, у экзохорды некоторых видов и сортов (например, кистистой и Джиральда) черенки укореняются плохо.

На участке выбирайте для экзохорды самое солнечное, защищенное от сквозняков и холодных ветров место с плодородной, хорошо дренированной почвой от среднекислой до нейтральной реакции.

Выкопайте на выбранном участке посадочную яму глубиной 50-100 см (в зависимости от размера саженца), обязательно уложите на дно толстый слой дренажа, присыпьте плодородным грунтом, аккуратно разместите саженец по центру ямы, заполните оставшееся пространство почвой, обильно полейте растение, утрамбуйте почву и замульчируйте приствольный круг компостом для защиты корней от чрезмерного нагрева солнцем.

Высаживают кустарнички экзохорды либо сольно, либо небольшими группами на расстоянии не менее 1 м друг от друга (в зависимости от сорта). Также это растение смело можно использовать при создании декоративной живой изгороди.

Пышноцветущий белоснежный куст будет отлично смотреться на фоне темных хвойных растений, рядом с более позднецветущими кустарниками и даже окруженный ранними первоцветами.

Дальнейший уход за растущей эхзохордой сводится в основном к регулярным поливам и обрезке.