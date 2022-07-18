Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут
Знаменитая российская теннисистка Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.
Вечером 18 июля российская первая ракетка Дарья Касаткина сообщила, что она является гомосексуалисткой, прямо сейчас находясь в отношениях с другой девушкой. При этом Касаткина признала, что ей нелегко в этом признаваться, поскольку в России существует множество запретных для обсуждения тем.
Также Дарья Касаткина призналась, что если бы у неё был выбор, то она никогда бы не стала геем, однако по словам девушки, её нынешняя ориентация от неё не зависит.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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