Дачники рассказали, как вырастить и ухаживать за лихнисом

Когда вам наскучат привычные виды в саду, а все сорта популярных цветов будут изучены вдоль и поперек – загляните к нам за чем-то новеньким и неординарным.

Лихнис – многолетний декоративно-цветущий кустарник, который относится к семейству Гвоздичные и известен в культуре с XVI века. Род Лихнис насчитывает от 20 до 50 видов, из них в культуре выращивается 15 (корончатый, халцедонский, альпийский, сверкающий, Юпитера, Аркрайта и др.).

Название происходит от греческого слова "лампа" и было дано растению, по разным версиям, либо за яркую, насыщенную окраску цветков, либо за то, что его стебли использовали как фитиль для светильников и лампад. Этими же свойствами объясняются и народные прозвища лихниса – зорька и горицвет.

Этот травянистый корневищный многолетник растет пышным кустиком высотой от 40 до 100 см. Его крепкие прямостоячие стебли покрыты удлиненными, ланцетной формы листьями с основанием в форме сердца.

И побеги, и листва окрашены в приятный серебристо-серый оттенок и имеют короткое бархатистое опушение. Лихнис цветет обильно, выпуская на концах побегов соцветия щитовидной формы, которые могут быть окрашены в самые разные цвета: красный, желтоватый, ярко-оранжевый, фиолетовый, розовый, белый.

Культура предпочитает сухие почвы и не требует особого ухода, способна размножаться самосевом. Отлично развивается и пышно цветет на одном месте до 5 лет.

Лихнис: посадка и уход:

Несмотря на скромный характер и невысокие требования к почве, перед посадкой лихниса стоит все же подготовить "место жительства" для него.

Выбирая место для кустарника, учитывайте, что все виды этой культуры, кроме лихниса корончатого, предпочитают расти на хорошо освещенных участках, лучше с рассеянным солнечным светом.

Почва этой культуре нужна нейтральная, дренированная, умеренно плодородная. Перед посадкой или посевом рекомендуется добавить к грунту речной песок (1 ведро на 1 кв.м), а также заправить суперфосфатом (50 г) и сульфатом калия (40 г). В плотную глинистую почву для улучшения структуры стоит внести компост или перегной.

Растение хорошо отзывается на регулярный умеренный полив и рыхление почвы, а удаление увядших соцветий позволяет продлить период цветения. Комплексные минеральные удобрения вносят под лихнис 2-3 раза за сезон: одна подкормка нужна подросшим всходам весной, затем следует повторить ее еще дважды с интервалом примерно три недели.

Осенью, когда стебли и листья пожелтеют и увянут, их нужно срезать у основания куста. Большинство сортов лихниса в зимнем укрытии не нуждаются. Исключение составляют махровые гибриды, которые после обрезки окучивают торфом, землей или сухой опавшей листвой.

Разнообразие видов и окрасок делает лихнис многогранным растением, подходящим для экспериментов в ландшафтном дизайне. Посадите его в компанию к нивянику и василькам – и у вас будет прекрасный цветник в пейзажном стиле.

Сизоватое облако лихниса с белыми цветками может выступить фоном для ярких однолетников – виолы, бархатцев или календулы – или дополнить натуральный злаковый сад. А если объединить цветок с другими растениями в близкой цветовой гамме (лаванда, гвоздика, голубая овсяница), то получится стильный монохромный миксбордер в холодных оттенках.

Благодаря неприхотливому нраву и способности жить на бедных каменистых почвах лихнис прекрасно подходит для выращивания в альпинариях и рокариях. А это значит, что он отлично уживется с очитками, армерией, камнеломкой и флоксами.