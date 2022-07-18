CNN: Турция оказалась продавать России беспилотники Bayraktar TB2
Глава турецкой компании по производству дронов Bayraktar Халюк Байрактар сообщил, что не станет продавать свою технику России.
Генеральный директор турецкой компании "Baykar Makina" Халюк Байрактар дал интервью журналистке американского телеканала CNN, где публично заявил, что его фирма отказывается продавать России свои БПЛА Bayraktar TB2.
При этом Халюк Байрактар подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и далее будут поставляться Украине из Турции для защиты Киева в условиях российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Кулеба: Зеленский установил внутренний дедлайн по вступлению Украины в ЕС
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
США провели «обнадеживающие» переговоры с Индией по поводу ограничения цен на российскую нефть
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга