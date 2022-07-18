CNN: Турция оказалась продавать России беспилотники Bayraktar TB2

Глава турецкой компании по производству дронов Bayraktar Халюк Байрактар сообщил, что не станет продавать свою технику России.

Генеральный директор турецкой компании "Baykar Makina" Халюк Байрактар дал интервью журналистке американского телеканала CNN, где публично заявил, что его фирма отказывается продавать России свои БПЛА Bayraktar TB2.

При этом Халюк Байрактар подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и далее будут поставляться Украине из Турции для защиты Киева в условиях российской спецоперации.