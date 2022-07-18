Минобороны России: солдаты ВСУ поджигают поля с зерном вертолётами и артиллерией
Сотрудник Минобороны России Михаил Мизинцев сообщает, что украинские военные намеренно поджигают поля с зерновыми культурами.
Представитель Министерства обороны России Михаил Мизинцев утверждает, что ВСУ производит целенаправленный пожог зерновых полей в Николаевской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, используя для этих целей артиллерию и вертолёты.
Генерал-полковник армии России Мизинцев также уточнил, что помощь поджоге полей с зерном вооружённым силам Украины оказывают националистические батальоны, большинство из которых запрещены в РФ за противоправную деятельность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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