Сотрудник Минобороны России Михаил Мизинцев сообщает, что украинские военные намеренно поджигают поля с зерновыми культурами.

Представитель Министерства обороны России Михаил Мизинцев утверждает, что ВСУ производит целенаправленный пожог зерновых полей в Николаевской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, используя для этих целей артиллерию и вертолёты.

Генерал-полковник армии России Мизинцев также уточнил, что помощь поджоге полей с зерном вооружённым силам Украины оказывают националистические батальоны, большинство из которых запрещены в РФ за противоправную деятельность.