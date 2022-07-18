Дональдс: Байден показал «средний палец» нефтедобывающим штатам в США

Сотрудник американского Конгресса Байрон Дональдс утверждает, что Джо Байден показал "средний палец" штатам, которые способны добывать нефть самостоятельно.

Конгрессмен США Байрон Дональдс прокомментировал недавнюю встречу Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, когда американский лидер поздоровался со своим арабским коллегой, стукнув по его кулаку своим, как было популярно у политиков в разгар пандемии COVID-19.

По мнению Дональдса, своей поездкой в Саудовскую Аравию Байден показал средний палец нефтедобывающим американским штатам, поскольку президент США просит нефть у других государств, когда его страна в состоянии сама добывать нефть.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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