Дональдс: Байден показал «средний палец» нефтедобывающим штатам в США
Сотрудник американского Конгресса Байрон Дональдс утверждает, что Джо Байден показал "средний палец" штатам, которые способны добывать нефть самостоятельно.
Конгрессмен США Байрон Дональдс прокомментировал недавнюю встречу Джо Байдена с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, когда американский лидер поздоровался со своим арабским коллегой, стукнув по его кулаку своим, как было популярно у политиков в разгар пандемии COVID-19.
По мнению Дональдса, своей поездкой в Саудовскую Аравию Байден показал средний палец нефтедобывающим американским штатам, поскольку президент США просит нефть у других государств, когда его страна в состоянии сама добывать нефть.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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