Немецкий депутат Евгений Шмидт утверждает, что страны Евросоюза потерпели неудачу в своей санкционной политике по отношению к России.

Немецкий парламентарий-оппозиционер Евгений Шмидт утверждает, что санкционная политика Европейского союза в отношении России потерпела неудачу. Шмидт признаёт, что санкции ЕС против России неприятны для российской экономики, но они не могут привести к её краху.

Евгений Шмидт отметил, что вопреки западным санкциям экономика России завершила первую половину 2022 года со значительной прибылью, которая фактически является профицитом. В таким условиях Запад не может говорить об экономической изоляции России, констатировал Шмидт.