Шмидт: Евросоюз потерпел неудачу в санкциях против России
Немецкий депутат Евгений Шмидт утверждает, что страны Евросоюза потерпели неудачу в своей санкционной политике по отношению к России.
Немецкий парламентарий-оппозиционер Евгений Шмидт утверждает, что санкционная политика Европейского союза в отношении России потерпела неудачу. Шмидт признаёт, что санкции ЕС против России неприятны для российской экономики, но они не могут привести к её краху.
Евгений Шмидт отметил, что вопреки западным санкциям экономика России завершила первую половину 2022 года со значительной прибылью, которая фактически является профицитом. В таким условиях Запад не может говорить об экономической изоляции России, констатировал Шмидт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Парламент Британии не поддержал вотум недоверия правительству Бориса Джонсона
Украинский грузовой самолёт Ан-12 с боеприпасами на борту разбился в Греции
Кулеба: Зеленский установил внутренний дедлайн по вступлению Украины в ЕС
Reuters: Запад не даст «Нафтогазу Украины» отсрочку по выплате долга