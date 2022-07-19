CNS: Байден подверг США опасности, пообещав защищать Финляндию от РФ

Политик Патрик Бьюкенен дал интервью изданию CNS, где раскритиковал обещание Джо Байдена защитить Финляндию в случае нападения России.

Новостное агентство CNS взяло интервью у политика Патрика Бьюкенена, который считает, что США находятся в смертельной опасности из-за обещания Джо Байдена вступить в войну с Россией, если она нападёт на Финляндию. По словам Бьюкенена, в таком случае армия США столкнётся с российскими военными, у которых в распоряжении имеется до шести тысяч ядерных ракет.

Патрик Бьюкенен также отметил, что в 20-ом веке, когда был самый разгар холодной войны между США и СССР, ни один американский президент не дал бы Финляндии те обещания, которые дал Джо Байден.