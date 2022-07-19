Ульянов: Евросоюз совершает политическое самоубийство по указанию Вашингтона

Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов раскритиковал тенденцию, при которой страны ЕС выполняют любые поручения США.

19 июля постпред РФ в Вене Михаил Ульянов опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что государства-члены Европейского союза осуществляют политическое самоубийство, без сомнений выполняя любые приказы американских политиков в Вашингтоне.

По мнению Ульянова, подобные тенденции ведут к потере политической самостоятельности странами Европейского союза с её передачей в руки властей США.