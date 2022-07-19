Ульянов: Евросоюз совершает политическое самоубийство по указанию Вашингтона
Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов раскритиковал тенденцию, при которой страны ЕС выполняют любые поручения США.
19 июля постпред РФ в Вене Михаил Ульянов опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что государства-члены Европейского союза осуществляют политическое самоубийство, без сомнений выполняя любые приказы американских политиков в Вашингтоне.
По мнению Ульянова, подобные тенденции ведут к потере политической самостоятельности странами Европейского союза с её передачей в руки властей США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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