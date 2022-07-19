Резников: глава Пентагона Остин принёс очень хорошие новости для Украины

Украинский министр обороны Алексей Резников утверждает, что шеф Пентагона Ллойд Остин поделился хорошими для Киева новостями.

Во вторник глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что в преддверии переговоров на базе "Рамштайн" в Германии он пообщался с шефом американского Пентагона Ллойдом Остиным. По словам Резникова, вместе с Остином они обсудили темы, которые будут подниматься на "Рамштайне" и вопрос контроля за передачей оружия Украине.

При этом Алексей Резников сообщил, что Ллойд Остин принёс некие "очень хорошие новости" для Украины, детали которых Министерство обороны страны раскроет позже.