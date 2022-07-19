Захарова высмеяла видео Бориса Джонсона, пилотирующего истребитель

Мария Захарова прокомментировала видео Джонсона, на котором экс-премьер Британии летит на истребителе, находясь на месте пилота.

19 июля представитель МИД России Мария Захарова с юмором оценила видео бывшего британского премьера Бориса Джонсона, на котором политик летит в истребителе сидя за штурвалом. Видео попало в сеть накануне: в нём Джонсон летит на английском военном истребителе на уровне, значительно выше облаков. При этом Борис Джонсон снимает себя от первого лица.

По мнению Марии Захаровой, таким образом Джонсон продемонстрировал, что ему нравятся "заоблачные" цены на автомобильное топливо в Европе и Великобритании в частности.