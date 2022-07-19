Пушков раскритиковал угрозы Госдепа США в адрес Китая

Российский сенатор Алексей Пушков дал оценку словам пресс-секретаря американского Госдепа Неда Прайса, который пообещал, что США заставят заплатить Китай в случае его помощи России.

Сенатор российского Совета Федерации Алексей Пушков утверждает, что в Госдепартаменте США вновь угрожают правительству Китая, гарантируя новые санкции против Пекина в случае, если он поможет России поставками оружия или в обходе западных санкций. По мнению Пушкова, данная политика Вашингтона носит характер двойных стандартов.

Алексей Пушков напомнил, что Соединённые Штаты всегда выступают за то, чтобы другие страны сами принимали решение о том, кому оказывать помощь и в какие союзы вступать. При этом Пушков отметил, что такова риторика Вашингтона в случае, когда речь идёт о расширении НАТО. В случае желания кого-то помочь России США занимают позицию, не соответствующую заявленным принципам Вашингтона.