Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал Запад увеличить поставки оружия в Украину

Лидер литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис попросил западные страны увеличить военную помощь Украине.

19 июля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что требует от стран коллективного Запада существенно интенсифицировать поставки вооружений и соответствующих боеприпасов на Украину. Также Ландсбергис просит Запад выделять больше средств на оборонные нужды украинского государства.

Объясняя свою просьбу Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у российских военных на Украине нет выходных, ввиду чего они продолжают осуществлять наступательные действия постоянно.