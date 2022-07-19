Глава компании Baykar Makina обещает не продавать «Байрактары» России
Лидер фирмы Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что Турция обещает не продавать дроны своего производства России.
Во вторник генеральный директор турецкой оборонной фирмы "Baykar Makina" Халюк Байрактар дал интервью американскому телеканалу CNN, где пообещал, что его предприятие не станет продавать России собственные дроны "Байрактар".
По словам Халюка Байрактара, Турция и Украина построили надёжные взаимоотношения в аэрокосмической отрасли: Анкара поставляет Киеву БПЛА "Байрактар", а Украина направляет Турции двигатели-турбины для беспилотников. Глава "Baykar Makina" заверяет, что он не хочет портить дружбу с украинскими коллегами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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