Американское агентство НАСА отложило запуск ровера VIPER на Луну до 2024 года

В пресс-службе НАСА сообщили, что запуск коммерческого ровера на Луну будет отложен до 2024 года.

19 июля американское космическое агентство НАСА опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что ровер VIPER от компании Astrobotic будет этапирован на поверхность Луны не ранее ноября 2024 года.

По данным агентства, фирма Astrobotic просила отправить свой ровер к Луне уже в ноябре 2023 года, однако администрация НАСА решила перенести запуск на год позже.