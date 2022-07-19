Американское агентство НАСА отложило запуск ровера VIPER на Луну до 2024 года
В пресс-службе НАСА сообщили, что запуск коммерческого ровера на Луну будет отложен до 2024 года.
19 июля американское космическое агентство НАСА опубликовало новый пресс-релиз, в котором сообщило, что ровер VIPER от компании Astrobotic будет этапирован на поверхность Луны не ранее ноября 2024 года.
По данным агентства, фирма Astrobotic просила отправить свой ровер к Луне уже в ноябре 2023 года, однако администрация НАСА решила перенести запуск на год позже.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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