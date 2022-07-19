Fitch снизило долгосрочный рейтинг Беларуси до «ограниченного дефолта»

Агентство Fitch приняло решение о понижении долгосрочного рейтинга Беларуси с "С" до "Ограниченный дефолт".

19 июля пресс-служба рейтингового агентства Fitch сообщило, что компания понизила прогнозируемый экономический уровень Беларуси до состояния "ограниченного дефолта". По данным Fitch, к текущему моменту истёк двухнедельный срок, во время которого правительство Беларуси должно было выплатить купоны по еврооблигациям за 2027 год.

Примечательно, что ранее белорусское правительство всё же совершило выплату по внешнему долгу в срок, однако сделало это в национальной валюте, что в Fitch сочли дефолтом.