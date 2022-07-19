Госдеп: США будут сотрудничать с СБУ после отставки Баканова и Венедиктовой
Сотрудник Госдепа Нед Прайс заверил, что США продолжут сотрудничество с СБУ после решения Зеленского уволить Баканова и Венедиктову.
Лидер пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что указ Владимира Зеленского об увольнении Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова не помешает Вашингтону и далее успешно сотрудничать с Киевом.
По словам Прайса, большинство информации, которую США передавали Генпрокурору Украине Венедиктовой, всегда можно было найти в открытых источниках вплоть до интернета.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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