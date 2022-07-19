Бунт в тюрьме Эквадора привёл к гибели тринадцати заключённых

Издание El Universo сообщило о бунте в эквадорской тюрьме, который привёл к человеческим жертвам.

Информационное агентство El Universo утверждает, что в провинции Эквадора Санто-де-лас-Тсачилас произошёл бунт в тюрьме с названием "Бельявиста".

По итогам бунта в стенах тюрьмы погибли тринадцать человек, ещё двое получили ранения различной степени тяжести. Сейчас на месте происшествия работаю полицейские, которые подавили беспорядки в исправительном учреждении, также оцепив его снаружи.