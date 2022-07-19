Бунт в тюрьме Эквадора привёл к гибели тринадцати заключённых
Издание El Universo сообщило о бунте в эквадорской тюрьме, который привёл к человеческим жертвам.
Информационное агентство El Universo утверждает, что в провинции Эквадора Санто-де-лас-Тсачилас произошёл бунт в тюрьме с названием "Бельявиста".
По итогам бунта в стенах тюрьмы погибли тринадцать человек, ещё двое получили ранения различной степени тяжести. Сейчас на месте происшествия работаю полицейские, которые подавили беспорядки в исправительном учреждении, также оцепив его снаружи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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