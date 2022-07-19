Стремоусов: Херсонская область усиливает ПВО из-за частых обстрелов ВСУ

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе будут усилены системы противовоздушной обороны.

19 июля официальный представитель временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион усиливает системы противовоздушной обороны ввиду участившихся обстрелов Херсона и его пригородов со стороны вооружённых сил Украины.

Накануне ВСУ впервые ударили по Херсонской области, применив реактивную систему залпового огня HIMARS, переданную Киеву США. С тех пор украинские войска неоднократно обстреливали территории Херсонщины. 18 июля солдаты армии Украины нанесли удар по ГЭС в Новой Каховке по соседству с Херсоном.