Воробьёва: на саммите G20 к Лаврову выстроилась большая очередь
Посол России в Индонезии Людмила Воробьева утверждает, что глава МИД РФ Сергей Лавров не был изолирован на саммите "Большой двадцатки".
19 июля российский посол в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что в ходе саммита стран G20 на Бали к министру иностранных дел России Сергей Лаврову выстроилась большая очередь из зарубежных политиков, желавших поприветствовать и пообщаться со своим российским коллегой.
По словам Воробьевой, к Лаврову не подходили лишь представители западных государств из числа "Большой семёрки", однако в остальном глава МИД России не чувствовал себя изолированным на мероприятии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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