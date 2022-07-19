Воробьёва: на саммите G20 к Лаврову выстроилась большая очередь

Посол России в Индонезии Людмила Воробьева утверждает, что глава МИД РФ Сергей Лавров не был изолирован на саммите "Большой двадцатки".

19 июля российский посол в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что в ходе саммита стран G20 на Бали к министру иностранных дел России Сергей Лаврову выстроилась большая очередь из зарубежных политиков, желавших поприветствовать и пообщаться со своим российским коллегой.

По словам Воробьевой, к Лаврову не подходили лишь представители западных государств из числа "Большой семёрки", однако в остальном глава МИД России не чувствовал себя изолированным на мероприятии.