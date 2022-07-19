Данилов: армия Украины переходит на вооружение по стандартам НАТО

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что украинские войска переходят на вооружения образцов НАТО.

Во вторник председатель СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что ВСУ переходят на вооружения образцов Североатлантического альянса, поскольку на Запада заканчиваются снаряды советского калибра в 122 миллиметров. По словам Данилова, теперь украинские войска будут чаще использовать орудия с калибров в 155 мм.

Также Алексей Данилов выразил надежду, что в ближайшее время войска Украине получат от США снаряды для РСЗО HIMARS, которые способны поражать крайне удалённые цели на позициях российских военных.