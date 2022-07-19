Прокуратура ДНР опровергло слух об авиаударе РФ по драмтеатру в Мариуполе

Расследование Донецкой прокураторы установило, что российские войска не совершали авиаудар по драматическому театру в Мариуполе.

19 июля представитель Генпрокуратуры Донецкой Народной республики Алексей Куцурубенко рассказал о результате расследования взрыва в драматическом театре, который расположен в Мариуполе. По словам Куцурубенко, на территории театра не обнаружено осколков авиабомб, что опровергает версию украинских СМИ об авиаударе армии России по данному зданию.

Алексей Куцурубенко утверждает, что в мариупольском драмтеатре взорвалось некое взрывное устройство, которое могло быть принесено солдатами ВСУ в здание за пару дней до взрыва.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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