Госдепартамент США выразил озабоченность смертью британского наёмника в ДНР

Представитель американского Госдепа Нед Прайс сообщил, что в США озабочены новостью о гибели британского наёмника в ДНР.

19 июля глава пресс-секретариата Госдепартамента Соединённых Штатов Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне очень озабочены новостью о смерти наёмника из Великобритании Пола Ури, который попал в плен в ДНР и умер там же.

Политик из Донецкой Народной республики Дарья Морозова утверждает, что Пол Ури умер в Донецке из-за плохого состояния здоровья и безразличия к его жизни со стороны официального Лондона. После новости о том, что Ури скончался, МИД Британии вызвал российского посла Андрея Келина для разбирательств.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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