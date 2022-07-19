Кабельо: США послали наёмников для диверсий на нефтяных объектах Венесуэлы
Политик-социалист Диосдадо Кабельо утверждает, что правительство США ответственно за недавние нападения на нефтяные предприятия в Венесуэле.
Глава венесуэльской социалистической партии PSUV Диосдадо Кабельо утверждает, что недавний взрыв газопровода в местном штате Монагас является спланированной диверсией правительства США, которое якобы подослало американских наёмников в Венесуэлу.
По словам Кабельо, подобное поведение американских политиков диктуется империалистическими ценностями Соединённых Штатов. При этом Диосдадо Кабельо отметил, что у него имеются доказательство присутствия американских диверсантов в Венесуэле, поскольку часть из них была арестована и дала признательные показания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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