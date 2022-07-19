СЦКК: армия Украины обстреляла Петровский район Донецка

В СЦКК сообщили, что украинские военные произвели обстрел Донецка рано утром 19 июля.

Утром вторника пресс-служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня сообщила, что ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии калибра 152 миллиметра, выпустив три снаряда по Петровскому району города. Обстрел зафиксирован в 4.45 по московскому времени.

Примечательно, что Петровский район Донецка является самым удалённым от центра столицы ДНР, однако с 2014 года данная территория регулярно обстреливается армией Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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