Социалисты Венесуэлы обвинили США в диверсиях на нефтеперерабатывающих объектах страны

В Каракасе 19 июля лидер правящей парламентской партии Psuv (Единой социалистической партии Венесуэлы) Диосдадо Кабельо заявил что США совершили ряд диверсий на нефтеперерабатывающих предприятиях страны.

По заявлению Кабельо, которое он дал в ходе пресс-конференции данные диверсионные акты - это часть политики империализма США.

"Нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США", - сообщил глава партии.

По словам Диосададо Кабельо, проведённые диверсии ясно показывают, что Америка не остановиться не перед чем в достижении главной цели в Южной Америке - дестабилизации политического и экономического строя Венесуэлы. На это также указывают недавно произошедшие подрывы газопровода государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela. S. A.

"Такие события должны научить нас тому, что империализм не отдыхает. Они хотели бы, чтобы нас растерзали, а мы просили пощады", - отметил в конце своей речи Кабельо.

По словам лидера социалистов, государственные органы безопасности должны пристально следить за подобными инцидентами и своевременно отвечать на вызовы, создаваемые зарубежными агентами и диверсантами.