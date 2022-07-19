Шойгу заявил, что спецоперация в Украине будет бессрочной

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у спецоперации в Украине нет конкретных сроков.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о сроках проведения специальной военной операции, которая проходит на территории Украины.

По его словам, у спецоперации российских войск в Украине нет конкретных сроков, в которые она должна в теории закончиться.

Глава российского оборонного ведомства отмечает, что спецоперация будет завершена только после достижения Россией всех поставленных целей.

"Спецоперация завершится, когда все ее цели будут достигнуты, четких временных рамок нет, главное - эффективность", - приводит ТАСС слова Украине.