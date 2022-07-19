В Бундестаге заявили о бессмысленности антироссийских санкций
В парламенте Германии заявили, что санкции в отношении России являются неэффективными.
В немецком парламенте заявили, что антироссийские санкции являются неэффективными и не приведут к желаемому эффекту.
Об этом заявил немецкий депутат Евгений Шмидт, сообщает российское информационное агентство РИА Новости.
Шмидт уверяет, что если правительство страны продолжит вести необдуманную внешнюю политику, то страну может ждать крах.
"Германию вскоре может ждать экономический крах, если руководство страны будет и далее проводить необдуманную внешнюю политику", - заявил Шмидт.
Опубликовано: Николай Скира
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