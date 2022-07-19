США выразили глубокую обеспокоенность из-за смерти британского наемника в ДНР

Соединенные Штаты Америки отреагировали на гибель британского наемника в плену в ДНР.

Некоторое время назад в самопровозглашенной Донецкой народной республике умер пленный наемник из Великобритании Пол Ури.

Скончался Ури от хронических болезней. При этом в ДНР утверждали, что Ури якобы получал всю необходимую медицинскую помощь.

Сейчас на ситуацию отреагировали Соединенные Штаты Америки. Они выразили глубокую озабоченность ситуацией.

"Соединенные Штаты опечалены и глубоко обеспокоены в связи со смертью в плену 10 июля британского наемника Пола Ури в ДНР, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в Twitter", - передает ТАСС.

Напомним, что в плену на Донбассе находятся уже несколько граждан Соединенных Штатов.