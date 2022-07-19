ДНР обвинила СБУ в слежке за консульством Греции в Мариуполе с помощью прослушки
Штаб ДНР обвинил СБУ в слежке за работой представительства Греции в Мариуполе и за деятельностью культурных центров.
Штаб Донецкой Народной Республики 19 июля выступил с обвинением Службы безопасности Украины.
По данным донецкой стороны, украинская спецслужба следила за работой консульства Греции в Мариуполе.
Также в объективе СБУ были члены греческих культурных центров в Мариуполе.
Штаб ДНР заявляет, что слежка проходила с помощью прослушивающего устройства.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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