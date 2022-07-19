МВД России объявило Дмитрия Гордона в розыск
19 июля пресс-служба МВД России заявило, что органами правопорядка украинский журналист Дмитрий Гордон был объявлен в розыск.
В сводке пресс-службы указано, что Дмитрий разыскивается по уголовной статьи. Подробности дела пока не разглашается, однако известно, что Гордон за долго до возбуждения уголовного дела был внесён в список террористов и экстремистов.
Ранее, в марте 2022 года, Следственным комитетом РФ было возбуждено уголовное дело по трем статьям.
Правоохранительными органами ему вменяется распространение фейков о Вооруженных силах России и публичный призыв к развязыванию войны, возбуждению ненависти по национальному признаку, сообщило Британское агентство BBC в своей утренней сводке.
Дополняя данную информацию, в Следственном комитете сообщили, что Дмитрий Гордон в эфире украинского телеканала призывал развязать с Россией. цитата "ядерную войну".
Дмитрий был ранее известен как человек, лояльно относившийся к русским и России в целом. За свою карьеру Гордон взял не менее 1000 интервью, преимущественно у российских политиков и знаменитостей.
Известный своей дружбой с Иосифом Кобзоном и Александром Розенбаумом, Дмитрий, тем не менее, с февраля 2022 года принимает активное участие в медийном "противостоянии" России.
Опубликовано: Марчик Артём
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